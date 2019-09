Spital Zollikerberg mit neuem Augenzentrum

Anfang Oktober eröffnet das Spitals Zollikerberg das Augenzentrum Zollikerberg. In Zusammenarbeit mit der Augenklinik des Stadtspitals Waid und Triemli werde das Angebot der Augenheilkunde am Standort Zollikerberg sukzessive ausgebaut, schreibt das Spital Zollikerberg in einer Mitteilung.

Behandlungen gegen Grauen und Grünen Star

Im neu eröffneten Augenzentrum werden unter anderem eine «umfassende» augenärztliche Grundversorgung, die ambulante Katarakt-Chirurgie (Grauer Star) sowie Spezialsprechstunden für Netzhaut und Glaukom (Grüner Star) angeboten.