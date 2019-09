Drei Schläge und das Bier fliesst in Strömen

Das Eventloft des Swiss Star Hotels in Wetzikon war am Donnerstagabend zur Eröffnung des Wetziker «Bierfäscht» brechend voll. Rund 300 Menschen sassen an den Fästbänken. Das für den Anlass gebraute Festbier kam bei den Besuchern sehr gut an.

OK-Präsident Peach Keller kurz vor der Eröffnung, was ein typisches Oktoberfest-Bier braucht: «Weniger Kohlensäure und etwas mehr Alkohol – süffig muss es sein.» Jede «richtige» Stadt brauche ihr eigenes Bier. Mit diesen Worten holte Keller Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht auf die Bühne. Ein echter Anstich-Profi.