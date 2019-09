«Vor meinem Haus wurden schon wieder drei Katzen überfahren»

Der Stadtrat will nun einen Signalisationsantrag an den Kanton stellen, damit auf den Gemeindestrassen im Kyburger Dorfkern eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann. Frehner begrüsst den Entscheid. «Das war längst überfällig.»

Erst Fussgängerschutz prüfen



Es ist jedoch ein Entscheid mit Einschränkung. Von der neuen Regelung derzeit noch ausgenommen sind die Allmendstrasse und einen Abschnitt der Dorfstrasse in Kyburg. Dabei handelt es sich um Kantonsstrassen.

Hier sei vor der Festsetzung einer Temporeduktion ein adäquater Fussgängerschutz zu prüfen, fordert das Amt für Verkehr. Der Stadtrat hat dafür ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Sobald dieses vorliegt, werde man über das weitere Vorgehen beschliessen.

«Im letzten halben Jahr wurden vor meinem Haus bereits wieder drei Katzen überfahren.»

Petitionär Timothy Frehner

Derzeit denkbar sei etwa, auf der Allmendstrasse ein Trottoir zu erstellen. Eine Option, die Petitionär Frehner grundsätzlich unterstützt. «Die bauliche Umsetzung dürfte allerdings schwierig werden», so der Anwohner. Weil die Strasse für einen zweispurigen Verkehr relativ eng ist, sei damit zu rechnen, dass Anwohner für ein Trottoir Teile ihrer Grundstücke abtreten müssten.

Drei Katzen überfahren

Frehner ist deshalb überzeugt, dass längerfristig kein Weg um eine 30er-Zone auf der Allmendstrasse führt. Der Durchgangsverkehr nehme wegen der Pendler stark zu. «Viele benutzen Kyburg als Korridor, um Winterthur zu umfahren.» Eine Gefahrensituation, die nicht nur Schulkinder sondern auch Haustiere betreffe. «Im letzten halben Jahr wurden vor meinem Haus bereits wieder drei Katzen überfahren.»

In seinem Beschluss schliesst der Stadtrat eine Temporeduktion auf 30 Kilometer pro Stunde nicht gänzlich aus. Sollten sich die verkehrsberuhigenden Massnahmen als ungenügend erweisen, werde die Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit erneut geprüft.

Ein Trapez für Ettenhusen

Weitere mögliche Massnahmen betreffen die Dörfer Billikon und Ettenhusen. In Billikon könne etwa eine Bushaltestelle in der Strasse eine verkehrsberuhigende Wirkung erzielen, so der Vorschlag des Amtes für Verkehr. Der Stadtrat will aber vorerst darauf verzichten. Die Machbarkeit wird zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes bis Ende 2023 geprüft.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Ettenhusen soll dafür beim Ortseingang, von Kyburg her kommend, eine Einfahrtsbremse in Form eines «Trapezes» erstellt werden. Dieses soll die Verkehrsgeschwindigkeit drosseln. Nach einer Begehung vor Ort erachten es die Behörden jedoch als unnötig, die erlaubte Geschwindigkeit auf der Kantonsstrasse durch Ettenhusen und durch Billikon tiefer als Tempo 50 anzusetzen.

In den Augen von Gemeinderat Roland Wettstein (SVP), der die Petition mit unterzeichnet hat, ist dies nicht die ideale Lösung: «Ettenhusen hat viel Durchgangverkehr, aber auch viele Kinder. Als Kompromiss würde sich hier eine Richtgeschwindigkeit von 40 km/h anbieten.»