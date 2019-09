Von Gleichstellungs- und Fussballfragen

Der Ordnungsantrag kam von FDP-Gemeinderat Peter Müller und wurde von der grünliberalen Ratspräsidentin Ursula Räuftlin nur widerwillig genehmigt. Eigentlich sei es zu spät, um die Reihenfolge der Traktanden zu ändern, meinte sie, liess den Antrag aber angesichts der Masse an roten FC-Uster-Shirts im Saal zu. Dem Rat stellte sich also die Frage, ob er die Debatte um den Baukredit für die Fussballfelder vorziehen will. Und damit jene um die Arbeitszeitregelung des Stadtrats am Frauenstreiktag nach hinten.

Markus Ehrensperger (SVP) fühlte sich in einem spontanen Einruf dazu berufen, die Tribüne zu unterhalten und appellierte ironisch an die Runde: «Gleichberechtigung ist ein weltumspannendes Thema. Ich glaube, es sind sicher viele deswegen da und nicht wegen drei schnöden Fussballfeldern.»

Zynisch reagierte darauf die Ratspräsidentin, als es zur Abstimmung ging: «Wer dem Kunstrasen den Vorrang vor den Frauen geben will, soll jetzt die Hand heben.» Das Resultat war klar und die Fussballfans um eine gute halbe Stunde Ratssitzung erleichtert.

Ein paar vorwurfsvolle Blicke mussten sich die Unterstützer des FC Uster von einigen Parlamentarierinnen dann aber doch noch gefallen lassen, als sie den Raum nach dem vorgezogenen Fussballtraktandum schnurstracks verliessen.