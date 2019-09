Schulpflege unterstützt Einheitsgemeinde nun doch

Das Thema Einheitsgemeinde wurde in Fällanden schon mehrere Male aufs Tapet gebracht. Im November steht nach 2002, 2005 und 2017 der vierte Versuch zur Fusion von Schul- und Politischer Gemeinde an. Dann entscheidet das Fällander Stimmvolk an der Urne über eine entsprechende Einzelinitiative von CVP-Präsident Dietrich Hunkeler.