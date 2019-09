Jeder vierte 811er Bus verpasst den Anschluss

Der Fahrplan der Buslinien 811 und 813 wird während den Hauptverkehrszeiten oft nicht eingehalten. Im Durchschnitt verpasst jeder vierte 811-er Bus seinen Anschluss am Bushof Uster und überträgt dann die eingefahrene Verspätung auf die nachfolgende Linie 813. Grund dafür sind laut einer Mitteilung der VZO der dichte Verkehr und einige zeitraubende Kreuzungssituationen.

Mit einem Testbetrieb vom 23. September bis am 4. Oktober während den Hauptverkehrszeiten soll jetzt untersucht werden, ob eine Verkehrsregelung mit Verkehrslotsen die Pünktlichkeit der Busse erhöhen kann.

Auf seinem 11-minütigen Rundkurs passiert der 811er neun Kreuzungen, an denen er keinen Vortritt hat. Ein besonders schwieriges und zeitraubendes Manöver sei die Ausfahrt aus der Haberweidstrasse in die Winterthurerstrasse. Hier muss der Bus zwei Fussgängerstreifen, ein Stoppsignal und den Fahrradweg kreuzen, um dann in die stark befahrenen Fahrspuren der Winterthurerstrasse einzufahren.

Nicht der erste Testbetrieb

Wenn der Bus aus der Haberweidstrasse in die Winterthurerstrasse einbiegen möchte, stoppen Lotsen den Verkehr aus beiden Richtungen kurz. Sobald der Bus die Kreuzung passiert hat, läuft der Verkehr wieder normal.

Dem Testbetrieb haben die Kantonspolizei Zürich, die Stadtpolizei Uster, das Amt für Verkehr und die Stadt Uster zugestimmt. Die VZO erfassen und analysieren die Auswirkungen des Tests sowohl auf die Fahrzeit der Busse 811 und 813, als auch auf den Autoverkehr.

Dies ist nicht der erste Testbetrieb, den die VZO in der letzten Zeit eingerichtet haben, um zu prüfen, wie die Busse pünktlicher werden können. Um Verspätungen auf den Linien 812, 827 und 830 zu minimieren hat die VZO von August bis November die Busbuchten bei den Haltestellen Spital und Reithalle in Fahrtrichtung Wermatswil aufgehoben, damit die Busse sich nicht nach jedem Halt wieder in den Verkehr einfädeln müssen.