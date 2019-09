Fussballclubs kriegen ihre Plätze

Hätte der FC Uster immer so viel Zuschauende wie gestern der Gemeinderat, wäre die Diskussion um die neue Fussballinfrastuktur der Stadt wohl kürzer ausgefallen. «Jetzt hockt ihr mal auf der Tribüne», sagte FDP-Gemeinderat Richard Sägesser am Montag zu den gut 30 Jungs in den roten Shirts auf der Zuschauertribüne im Gemeinderatssaal. «Ist noch anstrengend, hä», witzelte er weiter.