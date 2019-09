Das Wohnzimmer auf dem Dorfplatz

Wem gehört der öffentliche Raum und was darf dort geschehen? Diese Fragen sorgen vielerorts für angeregte Diskussionen. Die Fachgruppe mobile Jugendarbeit im Kanton Zürich «Jumove» widmet sich eine Woche lang dieser Thematik: Sie hat Jugendarbeitsstellen dazu aufgerufen, anlässlich der Aktion «Nimm Platz» im öffentlichen Raum Wohnzimmer einzurichten.

Damit soll die Bedeutung des öffentlichen Raums für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auf «frische Art» in den Fokus rücken und Gespräche mit der Bevölkerung anregen.

Start der Aktion ist am Freitag, 27. September. In Bäretswil wird das Wohnzimmer von 15 bis 21.30 Uhr vor der Mediothek aufgebaut. Auch in Bubikon trifft man sich zwischen 15 und 21 Uhr auf dem Dorfplatz. Bei guter Witterung werden im Verlauf des Abends Marshmallows über dem Feuer gebraten. In Mönchaltorf ist die Jugendarbeit von 15 bis 22 Uhr im Dorfzentrum Mönchhof präsent.

In Illnau-Effretikon ist von 15 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz eine Stube aufgestellt. Zwei Teams werden auf verschiedenste Art Meinungen zum öffentlichen Raum sammeln. In Pfäffikon wird auf der kleinen Festwiese beim Pfäffikersee von 13 bis 22 Uhr ein Wohnzimmer mit Graffitiwänden aufgebaut. In Wetzikon ist die offene Jugendarbeit von 17 bis 21 Uhr auf dem Leuenplatz präsent.

Jugendliche selber aktiv

In Fällanden gibt es am 27. September vor dem Jugendhaus eine Welcome Party für die erste Sek. Im aufgebauten Wohnzimmer wird ein Film vorgeführt. Im Rahmen des Bengler Herbstfestes sollen am 26. Oktober unabhängig von der Aktionswoche weitere Veranstaltungen zum Thema «Jugendliche im öffentlichen Raum» durchgeführt werden. In Dürnten geht Jugendarbeiter Magnus Hassler während der ganzen Aktionswoche, die bis am 4. Oktober dauert, mit einem Sofa auf einem alten SBB-Kofferwagen durch das Dorf und lädt Jugendliche und Passanten zum Gespräch.

Am Freitag, 4. Oktober, wird bei der Migros Hittnau ein Wohnzimmer eingerichtet. Jugendliche präsentieren ihre eigenen und die Antworten der Bevölkerung auf Fragen in Bezug auf öffentliche Plätze. In Dübendorf soll ebenfalls eine Aktion stattfinden, die genauen Angaben werden noch bekannt gegeben.