Pächter verlassen Restaurant Sonne

Es ist ein trauriger Tag im Restaurant und Hotel Sonne in Weisslingen. Für die beiden Pächter Rosmarie und Richie Schnyder ist es der Letzte. Nach sechs Jahren, in denen das Ehepaar die Sonne betrieben hat, ist ab sofort Schluss. Derzeit verkaufen sie noch, was sie an Inventar abzugeben haben: Deko, Mobiliar, Pflanzen. «Das muss alles weg», sagt Rosmarie Schnyder.