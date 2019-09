Organisatoren schaffen Startschuss komplett ab

In diesem Jahr wird erstmals eine Gruppe von Läuferinnen und Läufern mit Autismus am Pfäffikerseelauf teilnehmen. Wie entstand diese Idee?

Sacha Stermcnik: Die Initiative kam von der Zürcher Kantonalbank, der Hauptsonsorin des Zürilaufcups, zu dem neben dem Pfäffikerseelauf und dem Greifenseelauf noch elf weitere Läufe gehören. An einer Veranstaltersitzung kam letztes Jahr die Anfrage, wer ein solches Pilotprojekt durchführen wollte.