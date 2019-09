Strassensperrung in Hinwil

Seit mehr als einem Jahr saniert das Tiefbauamt des Kantons die Hinwiler Winterthurer- und die Uberlandstrasse im Bereich ihrer Kreuzung und der Unterführung vor der Bührerkreuzung. Seither wird der Verkehr vom Betzholzkreisel in Richtung Pfäffikon durch das Dorfzentrum umgeleitet.

Nun geht das Projekt in seine Schlussphase: Die letzten Arbeiten stehen bevor. Dabei geht es primär um den Einbau des Belags und die Erneuerung der Lichtsignalanlagen.

Zwischen dem 9. und dem 26. September würden die Mittelinseln und die Fundamente für die neuen Lichtsignalanlagen eingebaut, schreibt das Tiefbauamt in einer Mitteilung. Für diese Arbeiten komme es zu verschiedenen Umstellungen in der Verkehrsführung. Man solle die Signalisationen vor Ort beachten.

Belagsarbeiten führen zu Strassensperrung

Für den Einbau des Belags an der Kreuzung und in der Wanne auf der Fahrbahn in Richtung Pfäffikon muss die Winterthurerstrasse für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung in Richtung Wetzikon und Pfäffikon beginnt am Freitag, 27. September um 20 Uhr und endet am Sonntag, 29. September um 17 Uhr.