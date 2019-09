Polizei sucht Zeugen nach Kollision mit Signalistationskasten

In Volketswil kollidierte im Zeitraum zwischen Samstag und Montagmittag ein zurzeit noch unbekanntes Fahrzeug mit dem Kasten für Signalisationsmaterial. Der Unfall erreignete sich bei der Autobahneinfahrt A53 in Fahrtrichtung Brüttisellen. Der Unfallhergang ist bisher noch unbekannt, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht. Durch die Kollision wurde der Kasten rund 20 Meter weit weggeschleudert und sämtliches sich darin befindliches Material beschädigt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, müsse das gesuchte Fahrzeug durch den Unfall an der Front stark beschädigt worden sein.

Zeugenaufruf



Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen.