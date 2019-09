«Die Schliessung des Campingplatzes ist ein Wermutstropfen»

Mit jährlich 750’000 Besuchern gehört das Gebiet um den Pfäffikersee zu den beliebtesten Erholungs- und Ausflugsgebieten im Kanton Zürich. Alleine der Juckerhof in Seegräben zieht jedes Jahr eine halbe Million Ausflügler an. Ökologisch sei die Situation heute an der Belastungsgrenze, sagte Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) an der Pressekonferenz zum Mobilitätskonzept Pfäffikersee. «Deshalb braucht es eine neue Lösung.»