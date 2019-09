«Das hat nichts mit Abzocken durch Bussen zu tun»

Sie waren zuletzt als Polizeichef in Rüti tätig. Dort kam es in der jüngeren Zeit sogar zu einem Tötungsdelikt. Wollen Sie es nun mit Ihrer Rückkehr zur Illnau-Effretiker Kommunalpolizei etwas ruhiger angehen?

Beat Möckli: Nein, auf keinen Fall. Der Grund für meinen Wechsel war, dass ich den Wunsch verspürt habe, mich in einem grösseren Team als Polizeichef einzubringen zu können.