Gemeinderat will Tempo-30-Zonen prüfen

Der Gemeinderat Turbenthal will in den Quartierstrassen von Turbenthal Tempo-30-Zonen prüfen. Das teilte er jüngst mit. 2012 hat die Gemeindeversammlung die Einführung solcher Zonen zwar abgelehnt. Doch stellen Bürger zu diesem Thema immer wieder Anfragen und formulieren Wünsche. Gleichzeitig will der Gemeinderat die teilweise problematische Parksituation auf Quartierstrassen unter die Lupe nehmen.

Der Gemeinderat hat die Widmer AG aus Frauenfeld beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten. Danach will der Gemeinderat beurteilen werden, ob und bei welchen Strassen Tempo 30 sinnvoll ist. Für das Konzept hat der Gemeinderat einen Kredit von 10‘000 Franken bewilligt. Über die Einführung von Tempo-30-Zonen entscheiden letztlich die Stimmbürger an der Gemeindeversammlung.