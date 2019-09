Eine Viertelmillion Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

In einer Wohnliegenschaft in Uster ist in der Nacht von Freitag auf Samstag Feuer ausgebrochen. Gegen 3 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich eine Meldung dazu ein. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand rasch unter Kontrolle, was ein Übergreifen der Flammen auf die angebaute Liegenschaft verhinderte, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Sämtliche Bewohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Einige der Wohnungen konnten mittlerweile bereits wieder freigegeben werden; mehrere sind jedoch vorläufig nicht bewohnbar.

Brandursache unklar

Die Schadenssumme lässt sich laut Angaben der Kantonspolizei zurzeit nicht genau beziffern, sie wird auf gegen eine Viertelmillion Franken geschätzt.

Die Brandursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Uster, unterstützt durch die Feuerwehr Volketswil, ein Ambulanzteam mit Rettungsfahrzeug des Spitals Uster sowie eine Patrouille der Stadtpolizei Uster im Einsatz.