So sieht Grüningens neuer Stedtlipark aus

Noch ist der neue Stedtlipark in Grüningen menschenseelenleer. Doch das soll sich an diesem Samstag ändern. Nach zwei Jahren Planung ist der Park vis-à-vis des Gemeindehauses offiziell fertig geworden. Die Gemeindevertreter und die Architekten der Hager Partner AG wollen «den neuen Teil des Stedtlis» an diesem Samstag mit der Bevölkerung einweihen.

Ein Ort für alle