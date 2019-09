Senioren für Fotoshooting gesucht

Um das neue Konzept «Hittnau 60Plus» fotografisch umzusetzen, sucht die Gemeinde Hittnau Models im Seniorenalter. «Die Fotos werden von einer professionellen Fotografin gemacht und anschliessend für diverse Kanäle der Gemeinde Hittnau genutzt», heisst es in der Ausschreibung. Dazu gehören unter anderem die Website www.hittnau60plus.ch, diverse Artikel im «Hittnau Intern» oder Flyer für Alters-Informationsanlässe.

Bild als Dank

Für jede Bildsituation werden passende Models gesucht. Melden können sich Personen, die mindestens 60 Jahre alt sind und «Freude haben, Hittnau sowie das Konzept 60Plus zu präsentieren». Man kann auch zu zweit zum Shooting kommen. «Als Dank erhalten Sie nach dem Fotoshooting Ihr bestes Bild geschenkt.»

Das Fotoshooting findet am Donnerstag, 3. Oktober, statt. Anmelden kann man sich bis am 23. September per E-Mail an sarah.altwegg@hittnau.ch oder per Post an: Gemeinde Hittnau, Soziales, Jakob Stutz-Strasse 50, 8335 Hittnau. Nach der Anmeldung werden die Interessierten kontaktiert und erhalten Details zum Zeit- und Treffpunkt sowie Ablauf des Fotoshootings.