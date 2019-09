«Persönlich hätte ich mir normale Wohnungen gewünscht»

Die hohen Visiere deuten es an: Gegenüber dem Bahnhof Kollbrunn und am Kapellenweg sind zwei neue Gebäude geplant. In einem sollen rund 20 Alterswohnungen, im anderen etwa 35 Pflegezimmer entstehen. So steht es auf der Website der Livin AG. Sie hat die beiden Parzellen gekauft, ist Bauherrin und spezialisiert auf den Bau von Wohn- und Pflegeheimen sowie altersgerechten Wohnungen.

«Ich schätze, wir werden etwa 50 bis 65 Personen in Kollbrunn beherbergen.»

Clovis Défago, Verwaltungsratspräsident Casa Solaris AG