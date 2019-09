Ehemalige Fischenthaler Schulleiterin kehrt zurück

Der Posten der Schulleitung in Fischenthal ist schon bald wieder besetzt: Und zwar nicht von einer Unbekannten. Am Freitag verschickte die Schulbehörde einen Brief an die Eltern, in dem sie darüber informierte, dass Ina Rizza per 1. November wieder als Schulleiterin von Fischenthal eingestellt wurde. Ina Rizza war von 2011 bis im Sommer 2018 bereits in dieser Funktion tätig, zuvor war sie als Co-Schulleiterin angestellt. Kurz vor den Sommerferien vor einem Jahr, im Juli, reichte sie dann aber ihre Kündigung ein. Damals war die Rede von einer «beruflichen Neuorientierung».