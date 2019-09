Fankhausers Blues im Chesselhuus

Philipp Fankhauser, ist es Ihnen nach 33 Jahren auf der Bühne noch nicht langweilig? So oder ähnlich könnte ein Interview mit dem Musiker beginnen. Aber Fankhauser wird es eben nie und nimmer langweilig, im Gegenteil: «Die Bühne ist der einzige Ort, wo ich mich so richtig zu Hause fühle. Hoffentlich noch für weitere 33 Jahre!», sagt der Berner Musiker.

Nun ist Philipp Fankhauser also wieder auf Tournee. Wie schon seit 33 Jahren. Und auch neue Songs liegen schon wieder bereit. Mit «Let Life Flow» kommt im Dezember Fankhausers 16. Album auf den Markt. Die neue Platte verspricht einige Überraschungen. So haben sich verschiedene Gastmusiker am Album beteiligt, und Fankhauser singt mit «Chasch mers gloube» erstmals einen Song auf Berndeutsch.

Die bekanntesten Songs der letzten 33 Jahre

Begonnen hat Fankhausers Karriere 1987. Er war damals Mitglied der Checkerboard Blues Band. Rund 2500 Konzerte hat er seither gespielt und viele Highlights erlebt. 1989 tourte er mit der amerikanischen Blues-­Legende Margie Evans durch Europa. Evans war es auch, die ihm und seiner Band half, das erste eigene Album zu promoten.

Fünf Jahre später begleitete Philipp Fankhauser den berühmten Bluesmusiker Johnny Copeland als Gastsänger auf einer Tournee quer durch die Vereinigten Staaten. Und 2012 eröffnete er anlässlich seines 25-­Jahr-­Bühnenjubiläums das Montreux Jazz Festival.

Nun kommt Philipp Fankhauser mit seinem Quintett ins Chesselhuus nach Pfäffikon und präsentiert im Zürcher Oberland einige seiner bekanntesten Songs der letzten 33 Jahre: Von «Too Little Too Late» über «Who’s Gonna Sing The Blues For You» bis zu «Down In The Valley» und viele mehr.