Drei Tage Party am Wetziker Bierfäscht

Es war der nicht ganz heimliche Star der ersten Ausgabe des Wetziker Bierfäschts: das eigens gebraute Wetziker Bier. In genau einer Woche fliesst das süffige lokale Bier wieder aus den Zapfhahnen. Der Fassanstich am Wetziker Bierfäscht erfolgt am Donnerstag, 26. September, um Punkt 18.30 Uhr. Für drei Tage verwandelt sich die Event Hall des Hotels Swiss Star anschliessend wieder in eine Festhütte − Schunkeln und Schäkern inklusive.

Bewährtes beibehalten

Neben dem Wetziker Bier servieren die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder die Wetziker Wurst, die ebenfalls auf die letztjährige Premiere hin kreiert wurde und sich als Spezialität bewährt hat. Die Wurst ist am Donnerstagabend Teil des Menüs und an beiden anderen Tagen am Grillstand erhältlich. Am Freitag und am Samstag werden neu unterschiedliche Menüs serviert.

Für die musikalische Begleitung und Partystimmung sorgt auch in diesem Jahr wieder Lokalmatador Swen Tangl − und zwar gleich an allen drei Abenden. Der junge Volksmusiker mit Wetziker Wurzeln schreibt nicht nur alle seine Songs selber, sondern versteht es auch, als Stimmungsmacher auf der Bühne einen Festsaal zum Kochen zu bringen.

Österreichische Künstler

Jeden Abend wird Tangl sich die Bühne mit einem anderen Künstler teilen. So bringt am Donnerstagabend die Schweizer Sängerin Jessica Ming die Gäste mit ihren Schlagerballaden zum Tanzen. Am Freitag tritt dann Geri der Klostertaler am Bierfäscht auf. Der Österreicher war jahrelanges Mitglied der legendären Klostertaler aus Vorarlberg. Ebenfalls aus Österreich kommt das Duo zum Wohl, das am Samstagabend mit einem vielseitigen Musikmix von Schlager bis zu bekannten Rockklassikern den Abschluss des Wetziker Bierfäschts bildet.