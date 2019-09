Den Herbst so richtig geniessen

Henri Matisse ist einer der grossen Maler der klassischen Moderne. Für einmal kann Matisse von einer eher ungewöhnlichen Seite kennengelernt werden, nämlich als Bildhauer: Diese Möglichkeit bietet zurzeit das Kunsthaus Zürich. Über 70 Werke des französischen Künstlers sind jetzt in der grossen Ausstellungshalle zu bewundern.

Das Kunsthaus in Zürich ist nur eines von 17 Museen, das mit dem ZVV-ActionPass in diesem Herbst gratis besucht werden kann. Eine ideale Schlechtwetter-Alternative zu den verschiedenen Outdoor-Angeboten, die ebenfalls im neuen Abo des ZVV enthalten sind. Dank dem neuen Angebot geniessen Unternehmungslustige ab 60 Jahren also nicht nur freie Fahrt auf dem gesamten ZVV-Netz, sondern sie profitieren auch noch von weiteren Vorteilen.

Von Japan bis Indien

Auch das Landesmuseum lockt mit spannenden Ausstellungen. Noch bis Mitte Oktober wirft die Ausstellung «Heidi in Japan» einen Blick auf die Entstehungsgeschichte der bekannten japanischen Zeichentrickserie. In den 1970er Jahren trug die Serie Johanna Spyris Geschichte des Mädchens aus den Schweizer Bergen in die Welt hinaus – und verlieh nebenbei auch dem Anime-Genre einen Popularitätsschub.

Zudem zeigt das Landesmuseum aktuell sogenannte Indiennes. Die prachtvollen bedruckten und bemalten Baumwollstoffe aus Indien waren im 17. Jahrhundert in Europa sehr beliebt, was zahlreiche Unternehmen aus der Schweiz veranlasste, diese nachzuahmen. In diesem Kontext werden auch die Textilproduktion in der Schweiz und der Handel mit Stoffen thematisiert.