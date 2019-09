«An Gemeindeversammlungen dominieren die Dorfkönige»

Die Seegemeinde Horgen stellt sich am 17. November die Parlamentsfrage. An der Urne werden die Horgener über eine Einzelinitiative abstimmen, die die Installation eines Parlaments fordert. Das bringt in Volketswil eine alte Frage zurück aufs Tapet: Den ein solches Gremium wäre auch in Volketswil möglich. An den Einwohnerzahlen gemessen gilt Volketswil gemäss dem Statistischem Amt nämlich als Stadt. Politologe Claude Longchamp erklärt, wieso ein Parlament für die Gemeinde das geeignetere Gremium wäre.