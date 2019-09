Polizei verbietet dem «Hut» Aussentische

Natürlich hat die Polizei Recht. Das Trottoir ist ein öffentlicher Raum. Nur stehen an der Bahnhofstrasse in Uster seit Jahren verschiedenste Sachen herum. Da sind Schilder, die das Angebot der Läden an der Strasse anpreisen. Der Spielzeugladen Spiel Gut stellt jeden Tag sein Gestell mit Bällen und anderen Spielsachen vor die Türe. Auch das neue Thai-Restaurant hat kleine Tischchen und Stühle und die Gemüseauslage des Lebenmittelladens Berner ragt seit über 40 Jahren über die Baulinie hinaus.