Erst verschleppt, dann verjährt

So etwas hat noch keiner der Beteiligten erlebt, weder der Verteidiger des Angeklagten, noch die Anwältin des Geschädigten. Auch die Richterin am Bezirksgericht Uster konnte sich nicht an einen ähnlichen Fall erinnern und sprach von einem «für alle frustrierenden und unbefriedigenden Verfahren». Die Hauptschuld an dem Debakel trage die Staatsanwaltschaft See/Oberland und in zweiter Linie der Angeklagte. Darüber waren sich Gericht und Anwältin einig.