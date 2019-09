Das ist das beste Fitnesscenter des Oberlandes

Seit 1981 ist an der Steinwiesenstrasse in Pfäffikon die Top-Fit Fitness Club AG beheimatet. Nun wurden dem Center die zwei höchsten Gütestufen des Fitness Guide verliehen, dabei handelt es sich um das Qualitätslabel des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbandes (SFGV). Dies schreibt das Fitness Center in einer Mitteilung.

Einerseits erhielt das Top-Fit die Auszeichnung Fünf-Sterne in der Kategorie «Full Time Care». Diese bewertet eine Betreuung durch Fachpersonal während der gesamten Öffnungszeiten. Andererseits erhielt das Center Fünf-Sterne mit dem Zusatz «medical». Das bedeutet: Ein Kunde kann die Beratung eines Arztes oder der Aktiv Physio GmbH im selben Haus in Anspruch nehmen, womit die interdisziplinäre Vernetzung sichergestellt ist. Damit gehört es zu den sieben besten Fitness Centern der Schweiz.