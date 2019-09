Prorektor der KZO Wetzikon muss zurücktreten

Die KZO Wetzikon sucht einen neuen Prorektor. Auf Ende Schuljahr gibt Thomas Kradolfer sein Amt nach zwölf Jahren ab. Grund für den Rücktritt ist laut KZO-Rektor Aleksandar Popov die im Mittelschulgesetz festgeschriebene Amtszeitbegrenzung. Sie schreibt vor, dass Rektoren und Prorektoren höchstens zweimal für eine Amtszeit von vier Jahren wiedergewählt werden können.

Kradolfer dürfte dem ein oder anderen ehemaligen Schüler bekannt sein, er ist ein regelrechter KZO-Dinosaurier: Schon über 25 Jahre unterrichtet der ETH-Doktor in Chemie am Gymnasium und wird dies auch weiterhin tun. Als Prorektor werde er nächsten Sommer gebührend verabschiedet, so Popov.

Wer wird Kradolfers Nachfolger?

Die Suche nach einem neuen Prorektor läuft, die Bewerbungsfrist ist bereits verstrichen. Über Kandidaten und die Anzahl eingegangener Bewerbungen schweigt Popov: «Die Schulkommission muss eine Auswahl treffen und der Regierungsrat schliesslich einen Kandidaten zum Prorektoren ernennen.»

Wenn Ersatz für Kradolfer gefunden ist, beginnt die Suche allerdings gleich wieder von vorne. Denn ein Jahr nach ihm muss auch Prorektor Roger Vuk sein Amt abgeben. Ebenfalls, weil die Amtszeitbegrenzung seine erneute Wiederwahl verunmöglicht.