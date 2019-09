Hinwiler Bezirksgericht bewahrt Paar vor Gefängnisstrafe

Am Donnerstag stand ein Paar vor dem Bezirksgericht Hinwil, weil es Ende November 2017 auf dem Bahnhofareal einer Oberländer Gemeinde einen Mann beraubt hatte. Wie der Raub genau vonstattenging, konnte im Detail nicht mehr mit absoluter Sicherheit rekonstruiert werden. Die Fakten aber sprachen eine deutliche Sprache, sagte der Richter in der Urteilsverkündung. Sie entsprachen nur teilweise den Versionen, die die Angeklagten in den Einvernahmen von sich gaben.