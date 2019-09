Gemeinderat Turbenthal erhöht jährlichen Beitrag

Der Verein Midnight 4u and me soll von Turbenthal mehr Geld erhalten. Der Gemeinderat erhöht den jährlichen Beitrag für 2020 bis 2023 auf neu maximal 35‘000 Franken. Bis anhin zahlte Turbenthal dem Verein jährlich 30‘000 Franken.

Grund für die Erhöhung sind gestiegene Besucherzahlen. Besuchten früher durchschnittlich 40 Jugendliche die Midnight-Veranstaltungen, sind es mittlerweile im Schnitt über 50. Dadurch wächst der personelle und finanzielle Aufwand und deshalb hat der Verein dem Gemeinderat vorgeschlagen, den Beitrag auf 35'000 Franken zu erhöhen. Für den Gemeinderat sind diese Argumente nachvollziehbar.

Fester Bestandteil des Jugendangebots

Die Midnight-Anlässe sind zu einem festen Bestandteil des Jugendangebotes in Turbenthal geworden. Vom Herbst bis weit in den Frühling haben die Jugendlichen jeden Samstagabend einen Platz zum Verweilen und zum Sport treiben. Ausserdem seien die Veranstaltungen ein Beitrag zur Prävention von Littering und Sucht und sie stellten einen Übungsplatz für Respekt, Fairness und Offenheit dar, schreibt der Gemeinderat in seinem jüngsten Verhandlungsbericht.