Das grosse Saubermachen

Am Samstag stand auch in Turbenthal der Clean-Up-Day auf dem Programm. Eine bunte Schar an motivierten «Fötzelern» traf sich deshalb um 9 Uhr im Werkhof: Viele Kinder, Familien aber auch Ältere. Beim Clean-Up-Day befreien Freiwillige den öffentlichen Raum von Abfall. Ausgerüstet sind sie mit Strassenplänen, Sicherheitswesten, Greifzangen und Handschuhen.

Ein toller Nebeneffekt