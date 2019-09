Wenn kleinste Teile zu Denkmälern werden

Wenn die Scherben und Bruchstücke in Schachtel 1 von Schublade 17077 das wüssten: Ihren „Glücksfall“ erleben sie. Das zumindest sagt Archäologin Kristin Kruse. Damit meint sie allein die Tatsache, dass die Teile am genannten Platz versorgt sind. Denn dieser – mehr Schaukasten denn Schachtel – ist quasi Nachschlagewerk der kantonalen Archäologie. Darum auch liegen die Fundstücke einzeln nebeneinander auf einem schwarzen Styroporbett. Nicht so, wie unzählige andere Teile, die in einfachen Kartonkisten gestapelt sind.