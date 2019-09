Silberweid-Ranger feiern Jubiläum

Dieses Jahr feiern die Ranger der Greifensee-Stiftung: Seit 10 Jahren sind sie am Greifensee unterwegs und seit einigen Jahren auch am Pfäffikersee und im Neeracherried, dies schreibt die Stiftung in einer Mitteilung.

Zum Jubiläum hat die Greifensee-Stiftung am Samstag in der Naturstation Silberweide in Mönchaltorf ein Fest veranstaltet. Nach einer Führung durch die Naturstation, hielt Stiftungspräsident Thomas Kübler eine Rede.