Hinwilerin will Wanderstein-Bewegung ins Rollen bringen

Karin Ultsch sammelt Steine, bemalt sie und versteckt sie im Anschluss irgendwo draussen. Ihre Exemplare liegen überall: auf Parkbänken, im Wald, auf Zäunen und in Wiesen. Wer sie findet, darf sie behalten, verzieren oder an einer neuen Stelle ablegen. So lautet die Regel dieses Spiels. Einzige Bedingung: Der Finder muss den Stein fotografieren und den Fundort auf Facebook kommunizieren.