Albanische Tänzer performen in Effretikon

Der Effimärtplatz ist Treffpunkt, ist Marktplatz und – ab und zu – auch eine Bühne: Als solche nutzte sie am Samstag zumindest die Winterthurer Tanzgruppe «Trojet». Die Formation demonstrierte den rund hundert Schaulustigen und Interessierten in Gruppen, Paaren oder einzeln, was unter albanischem Volkstanz zu verstehen ist. In traditionelle Tracht gekleidet und von folkloresquen Klängen begleitet traten die Tänzer unterschiedlichen Alters vors Publikum. Gezeigt wurden lyrische und epische Tänze.