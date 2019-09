Dolce Vita am Pfäffiker Palme-Fäscht

Dieses Jahr ist das Palme-Fäscht mit seinen Gästen in den Süden gereist. Das Areal der Stiftung zur Palme in Pfäffikon wurde am Samstag in eine «Piazza» verwandelt, getreu dem Motto «Dolce Vita – Reise nach Italien».

Die Mitarbeitenden in den Tagesstätten Ateliers und in den anderen Produktionsbetrieben haben bereits seit Wochen mit Eifer an entsprechenden Dekorationen und Produkten gearbeitet, die die zahlreichen Besucher am Samstag bewundern konnten. Beispielsweise gab es Glacés und Salamis aus Holz, sowie Filzravioli.

Seifenblasenshow als Highlight