Ander kocht anders

Seit wenigen Wochen kann man in der Wetziker Kulturfabrik kreolisch essen. Wem da nicht sogleich ein Licht aufgeht, was diese Küche so beinhaltet oder wo das «Kreolische» überhaupt anzusiedeln ist, dem sei an dieser Stelle verziehen. Tatsächlich gebe es praktisch keine Möglichkeit in der Schweiz wie auf den Seychellen zu essen, sagt Willy Ander, der Besitzer des Restaurants und erklärt sogleich wo das ominöse kreolische Essen herkommt.