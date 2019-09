Zwischennutzungen, Jubiläen und Improvisationstalent

Es wirkt alles ein bisschen improvisiert an diesem Mittwochabend und das passt ja auch zum Raum. Der achte Wetziker Kulturtalk findet in der Schönau im Übungsraum der Theatergruppe Zapzarap statt. Als Leinwand für den Beamer dient ein weisses Tuch, das zuvor den Tischtennistisch abdeckt.

Mit einem Schmunzeln im Gesicht erzählt dies Wetzikons Kulturbeauftragter Christophe Rosset, der zusammen mit Ruedi Rüfenacht (EVP), Stadtpräsident und Vorsteher des Ressorts Kultur, durch den Abend führt.

Für Heiterkeit sorgt auch die gleich zu Beginn von Rosset geäusserte Entschuldigung, dass bei der Getränkelieferung etwas schiefgegangen sei. «Anstatt Rotwein und Weisswein habe ich je einen Karton mit kühlem und einen mit gut temperiertem Rotwein erhalten.»

Verschiedene Themen

Eine bunt gemischte Truppe von rund 25 Personen sitzt im kleinen Raum, wobei sie von Kunst über Musik bis Literatur verschiedenste Kulturgattungen repräsentieren. Geert Dedapper von der Band Zephyr Combo sorgt für einen spielerisch-musikalischen Einstieg.

Verschiedene Themen, die die Wetziker Kultuszene beschäftigen, kommen während der rund 90-minütigen Veranstaltung auf den Tisch. Da ist beispielsweise die Idee einer Interessengemeinschaft Kultur, die Künstler, Organisationen, ganz allgemein die Kulturszene zusammenbringen und eigene Projekte lancieren soll.

«Die Stadt soll fördern, die Initiative muss aber von euch kommen» Christophe Rosset, Kulturbeauftragter in Wetzikon

Rosset findet, dass es für Wetzikon «höchste Zeit» sei, eine solche IG zu gründen. Er betont aber auch, dass die Stadt selber nicht Kultur machen wolle. «Die Stadt soll fördern, die Initiative muss aber von euch kommen», sagt er.

Dabei geht es auch um diverse Zwischennutzungen, einerseits in der Schönau von Januar bis Juni 2020, andererseits in einem vorläufig als «Kulturgarage» betitelten Raum an der Bahnhofstrasse 24 in Unterwetzikon. Ein Begegnungsort schwebt Rosset dort vor, Ausstellungen oder Filmabende wären möglich.

Zwischennutzung in Unterwetzikon

Ob und wie sich die Stadt an den 3000 bis 3500 Franken Miete pro Monat beteiligt, könne er so nicht einfach beantworten, sagt der Stapi auf die entsprechende Frage aus dem Publikum. «Erst muss ein Konzept ausgearbeitet werden. In irgendeiner Form wird die Stadt das Projekt unterstützen.» Sofern es denn eines gibt.

«Ich bin überzeugt, dass sich mit einem guten Konzept in diesem Raum etwas machen lässt.» Christophe Rosset, Kulturbeauftragter in Wetzikon

Denn sowohl Rosset als auch Rüfenacht betonen, dass die Ideen für allfällige Projekte aus der Kulturszene selbst kommen müssen. Rosset sagt: «Ich bin überzeugt, dass sich mit einem guten Konzept in diesem Raum etwas machen lässt.» Die Stadt wolle hier durchaus ihrem Leitbild folgen, in dem es unter anderem heisst, dass Räume zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die Suche nach geeigneten Räumen für städtische Kulturbetriebe ist ein ständig wiederkehrendes Politikum, das beileibe nicht nur in Wetzikon für Diskussionsstoff sorgt. Es ist, neben dem zur Verfügung stehenden Geld, das aus Sicht der Kulturschaffenden gerne mehr sein könnte, stets das beherrschende Thema.

Auch Sergio Tommasi und Victor Pigagnelli kommen in ihrem Ausblick auf die Art Tour 2020 darauf zu sprechen. Vom Umfang her dürfte die Oberländer Kunstschau etwas kleiner werden, Tommasi spricht von 50 anstatt wie bisher von 60 Künstlern. Gerne hätten sie weitere Personen, die sich im OK engagieren würden. «Aber das Wichtigste ist momentan die Geldsuche», sagt er. «Ja, das kennen wir», meint eine Stimme aus dem Publikum dazu lapidar.

Auch die Kulti und deren Vertreter Jaromir Ott schauen aufs nächste Jahr voraus. 40 Jahre Kulturfabrik gelte es dann zu feiern. Mit Konzerten, Partys, einem Musical und grossen Tagen der offenen Tür am Auffahrtswochenende finden ganzjährig Veranstaltungen statt, um das grosse Jubiläum zu feiern. Bis dahin bleibt noch Zeit. Beispielsweise, um sich um eine IG Kultur oder diverse Zwischennutzungen zu kümmern.