ZVV-Ferienpass mit neuem Rekord

Mit dem ZVV-Ferienpass erhalten Kinder und Jugendliche für 25 Franken für fünf Wochen ein Ticket für alle Zonen für Bahn, Bus, Tram, Schiff und Seilbahn. Im Abo eingeschlossen sind eine Vielzahl an Gratisgutscheinen oder Vergünstigungen. In diesem Sommer wurden rund 1500 Ferienpässe mehr gelöst als im Vorjahr. Das ist ein Anstieg um 7 Prozent.

Atzmännig, Milandia und Sauriermuseum mit dabei

Hoch im Kurs standen auch in diesem Jahr die kostenlosen Eintritte in die regionalen Freibäder und der Gratiseintritt in den Zoo Zürich, welcher von 4900 Kindern eingelöst wurde. Mit über 12'700 eingelösten Gutscheinen verteidigte die Kinoaktion ihren Spitzenplatz aus dem Vorjahr.