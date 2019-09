«Vo Puur zu Puur» im Bezirk Uster

Acht Höfe präsentieren sich am 15. September bei «Vo Puur zu Puur». Doch wie gelangt man am einfachsten von Hof zu Hof? Für Velofahrer und Wanderer ist eine schöne Route, die vom einen zum anderen Betrieb führt, ausgeschildert. Gäste, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, können an den Bahnhöfen Uster, Nänikon-­Greifensee und Schwerzenbach sowie an weiteren ÖV-­Haltestellen auf den kostenlosen Shuttlebus umsteigen.

Freuen Sie sich auf einen tollen Tag für Gross und Klein. Die Veranstaltung, welche jedes Jahr in einem anderen Bezirk zu Gast ist, findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Im nächsten Jahr besucht «Vo Puur zu Puur» wiederum den Bezirk Andelfingen.

Die teilnehmenden Betriebe



• Beerstecher Gemüsekultur, Hermikonstr. 123, 8600 Dübendorf

• Birkenhof, Wührestrasse 101, 8610 Uster

• Familie Messikommer, Freudwilerstrasse 1, 8615 Freudwil

• Familie Müller und Team, Ranch Fair-Beef, Alte Freudwilerstrasse 5, 8615 Freudwil

• Familie Bachofen, Fluh, 8124 Maur

• Familie Berger, Wannwis 7, 8124 Maur

• Familie Fürst, Im Heiwinkel 2, 8617 Mönchaltorf

• Forst, Wald, Energieholz & Jagd, Näniker Hard, 8610 Uster