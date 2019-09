Uster bekommt einen öffentlichen Kühlschrank

Das Wichtigste in Kürze

Meret Schneider installiert einen offenen Kühlschrank auf dem Zeughausareal

Daraus dürfen Ustermer sich gratis bedienen

Wegen der Lebensmittelsicherheit gibt es aber einiges zu beachten

Ein Gipfeli, das morgen trocken wäre, ein Joghurt kurz vor dem Ablaufdatum oder eine matschige Tomate: Solche Lebensmittel, die noch gut sind, aber wegen Schönheitsfehlern und Überschuss in der Tonne landen würden, werden in Uster in einem öffentlichen Kühlschrank und einer Brotbox gesammelt.