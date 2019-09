So oft sind Wetziker Stadtangestellte krank

Mit dem nahenden Herbst beginnt auch die Erkältungs- und Grippesaison. Und mit ihr steigt in der Regel auch die Zahl der Krankheitstage. Anscheinend vermehren sich die Viren in verschiedenen Städten allerdings ganz unterschiedlich schnell – zumindest auf den Stadtverwaltungen. In einer Umfrage hat Avenir Suisse erhoben, wie oft sich die Verwaltungsmitarbeiter grosser Schweizer Städte krankschreiben. Die Kennzahlen sollen Rückschlüsse auf die Personalpolitik der Stadtverwaltungen ermöglichen, schreibt die liberale Denkfabrik.