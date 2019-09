Genusswoche 2019: geniessen, entdecken, selbermachen

Es duftet knusprig fein aus der Backstube, die frische Wurst gleitet zwischen den Fingern hindurch, Geschichten und Erlebnisse werden beim gemeinsamen Kochen ausgetauscht, Produzentinnen und Produzenten führen mit Leib und Seele durch ihre Produktionsstätte und im ganzen Zürcher Oberland lassen sich Geniesserinnen und Geniesser von verschiedensten Gastronominnen und Gastronomen kulinarisch verwöhnen – es ist Genusswoche-Zeit.

Genusswoche-Zeit bedeutet erleben: eine neue Welt entdecken, hinter die Kulisse blicken und eintauchen. Das Team des Bioladens Öpfelbaum in Uster lädt ein auf die verführerische Reise durch sein Reich. Im neu eingerichteten Laden bieten sie Führungen hinter die Kulisse der Ladentheke und «Night Shopping» bis 22 Uhr an. «Landfrauen erleben» steht im Restaurant Heubode in verschiedenen Varianten während eines ganzen Wochenendes auf dem Programm.

Genusswoche-Zeit bedeutet miteinander: Durch den frühherbstlichen Wald spazieren und durch erste farbige Blätter rascheln – ein wunderbarer Klang. Der Start in den Herbst lässt sich auf diese Weise perfekt mit einem Besuch auf der Farneralp etwas oberhalb von Wald ZH kombinieren. Die «Metzgete» lässt dort die Herzen der Fleisch-LiebhaberInnen während einem ganzen Wochenende höher schlagen. Auch im Gasthof Hirschen in Grüningen ist Schlemmen Programm. Während aller elf Tage steht das «Tavolata-Menu» auf der Speisekarte.

Genusswoche-Zeit bedeutet Regionalität: Das Gemüse vom Nachbarshof, die Eier und das Fleisch von Tieren, welche die Wiesen der nahen Umgebung abgrasen, und Produzentinnen und Produzenten mit viel Herzblut für beste Qualität. Dass die Kombination aus Regionalität und Genuss ein Erfolgsrezept ist, beweisen unter anderem das Restaurant Rampe und die Räucherei DasPure – nicht nur während der Genusswoche.