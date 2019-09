Das Kino Orion wird selbst zur Kulisse

Montag Morgen in Dübendorf. Schauspieler Fabian Krüger sitzt auf der Bühne des Kino Orion und improvisiert am Klavier. Hinter ihm tanzt eine blonde 4-Jährige ausgelassen zur Musik. Krüger wirkt ungepflegt in seinen fleckigen Kleidern und mit dem wildem Bartwuchs.

Er spielt in Peter Luisis neuem Film «Drachentöter» den Alkoholsüchtigen Josef, der sich mit seiner Nichte Nina anfreundet. Diese wird von der Schauspielerin Lia Hahne dargestellt. In der Szene vor dem Orion wollen Josef und Nina gemeinsam ins Kino gehen.

Ein Kino mit Charakter