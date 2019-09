Ausgestopfte Vögel am Silberweide-Fest

Das Wichtigste in Kürze

Am Wochenende ist wieder Silberweide-Fest

Es tritt eine Tierpräparatorin auf

das Fest widmet sich zudem den Rangern am Greifensee

Seit 2009 schauen sie, dass die Natur um den Greifensee den Schutz erhält, der ihr zusteht: die Ranger. Nun werden sie zu ihrem zehnjährigen Bestehen beim diesjährigen Silberweide-Fest in Mönchaltorf geehrt. Dieses findet am Wochenende nämlich unter dem Motto «10 Jahre Ranger am Greifensee» statt.