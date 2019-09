Stadtschreiber Daniel Stein verlässt Uster

Daniel Stein hat seine Stelle als Stadtschreiber bei der Stadt Uster gekündigt und wechselt zur Stadtpolizei Zürich. Dies schreibt die Stadt Uster in einer Medienmitteiung. Seine neue Stelle als Chef der Spezialabteilung und Mitglied der Geschäftsleitung tritt Stein per 1. Januar 2020 an. Sein Dienstverhältnis bei der Stadt Uster wird deshalb vorzeitig per 31. Dezember 2019 aufgelöst.

Bei der Stadt Uster wird die mögliche Vakanz durch eine temporäre Stellvertretung besetzt. Über die definitive Stellenbesetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, heisst es in der Mitteilung.

Auch in Uster Polizist

Daniel Stein war bei der Stadt Uster seit März 2017 als Stadtschreiber tätig. Seine berufliche Laufbahn bei der Stadt begann er 2009 als Kommandant der Stadtpolizei Uster. Die Kündigung seiner aktuellen Stelle bedeutet für den 47-jährigen Juristen eine Rückkehr in den Polizeidienst.



In der Medienmitteilung äussert der Ustermer Stadtrat sein Bedauern über den Weggang von Daniel Stein.