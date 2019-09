Eine mittelmässige Badesaison

Wir erinnern uns zurück an die Wochen im Juni und Juli, als in der Schweiz ein absoluter Ausnahmezustand herrschte. Als am HB gratis Mineralwasser verteilt wurde, um das Risiko für Kreislaufkollapse zu minimieren, und als Menschen schweissüberströmt in die klimatisierten Züge hechteten. Im Juni und Juli 2019 wurden in der Schweiz mehrere Allzeitrekorde geknackt: Die Temperaturen krochen teilweise bis auf 38 Grad. Es gab es Wochen, in denen die Badi und der See die einzigen Orte schienen, wo es draussen zumindest ansatzweise aushaltbar war.