Die Sieber AG erhält neuen Standort

Nach über 30 Jahren am jetzigen Produktionsstandort in Fehraltorf nutzt die Sieber AG die Gelegenheit ihre Dienstleistungen zu erweitern und die Fertigung nach Oetwil am See zu verlagern. Das Unternehmen werde neu im Gebäude des Druckerei- und Weiterverarbeitungsbetriebs PMC in Oetwil am See weitergeführt, wie die Firma mitteilt.

Dennoch wolle man wie bis anhin eigenständig bleiben und mit den bisherigen Ansprechpersonen funktionieren. In den Bereichen Versandlösungen sowie Veredlungsmöglichkeiten gebe es eine Angebotserweiterung. Von der Verlagerung würden beide Unternehmen profitieren, die damit ihr Angebot ausweiten und ihre Marktposition festigen, heisst es in der Mitteilung weiter. Über die strategische Kooperation freue man sich.