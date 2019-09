Das entgegnet der Illnau-Effretiker Stadtpräsident

Dem Stadtrat wird vorgeworfen, er betreibe eine autofeindliche Politik. Was halten Sie von diesem Vorwurf?

Ueli Müller: Das stimmt so sicher nicht. Der Stadtrat will den öffentlichen Verkehr und den Autoverkehr parallel zueinander fördern. Die Stadt investiert jedes Jahr sehr viel Geld ins kommunale Strassennetz, was hauptsächlich dem Autoverkehr zugutekommt.