«Aus den Ateliers erklingt nur noch ‹Ciao Bella, Ciao›»

Frau Bobek, die Stiftung zur Palme lässt heuer das italienische Lebensgefühl aufleben. Was bedeutet für Sie persönlich «Dolce Vita»?

Caroline Bobek: Dolce Vita bedeutet für mich entspannte Ruhe bei einem schönen Essen und dabei in mediterranem Flair zu schwelgen. Am liebsten noch ergänzt mit einem Drink am Strand.